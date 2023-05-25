Bakan Akar: Bir anda çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Baki Ersoy, İncesu ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde büyük farkla seçileceğine inandığını belirten Bakan Akar, "Yanlış hesap yapanların hepsi hüsrana uğradı. Bunun manası ne? Bunun manası istikrar demek, tekrar başa dönmemek demek. Bazıları teröristlerle ve teröristlerle iltisaklı olan kişilerle konuşuyor, anlaşıyor ve vaatlerde bulunuyor. Onlara söz, birtakım umutlar veriyorlar. Bunlar açık, ortada. Milletimizin 14 Mayıs'taki milliyetçi tavrını, birlik beraberlikten, milli ve yerli duruştan yana tavrını gördükten sonra bir anda çakma milliyetçiler, çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Seçimin, parti değil, zihniyet meselesi olduğunu söyleyen Akar, "Hangi partiden olursan ol, eğer birlik ve beraberlikten yanaysan, ülkemiz, milletimiz bir ve beraber olsun, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke olsun istiyorsak, 'Bu istikrar devam etsin' diyorsak, bayrağımıza, sancağımıza sahip çıkacaksak, bu işi halletmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Seçimi, 'Bir de şunu deneyelim' demenin zamanı değil. Bunun telafisi çok zor sonuçları doğurabilir. İstikrar devam etmeli. 20 senede Türkiye'de neler yapıldı? Bu bozulmasın, bu istikamette ilerleyelim" diye konuştu.