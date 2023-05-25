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Bakan Akar: Bir anda çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yanlış hesap yapanların hüsrana uğradığını belirterek, "Milletimizin 14 Mayıs'taki milliyetçi tavrını, birlik beraberlikten, milli ve yerli duruştan yana tavrını gördükten sonra bir anda çakma milliyetçiler, çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı" dedi.

17:18 . 25/05/2023 Perşembe
DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Baki Ersoy, İncesu ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde büyük farkla seçileceğine inandığını belirten Bakan Akar, "Yanlış hesap yapanların hepsi hüsrana uğradı. Bunun manası ne? Bunun manası istikrar demek, tekrar başa dönmemek demek. Bazıları teröristlerle ve teröristlerle iltisaklı olan kişilerle konuşuyor, anlaşıyor ve vaatlerde bulunuyor. Onlara söz, birtakım umutlar veriyorlar. Bunlar açık, ortada. Milletimizin 14 Mayıs'taki milliyetçi tavrını, birlik beraberlikten, milli ve yerli duruştan yana tavrını gördükten sonra bir anda çakma milliyetçiler, çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'İstikrar devam etmeli'

Seçimin, parti değil, zihniyet meselesi olduğunu söyleyen Akar, "Hangi partiden olursan ol, eğer birlik ve beraberlikten yanaysan, ülkemiz, milletimiz bir ve beraber olsun, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke olsun istiyorsak, 'Bu istikrar devam etsin' diyorsak, bayrağımıza, sancağımıza sahip çıkacaksak, bu işi halletmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Seçimi, 'Bir de şunu deneyelim' demenin zamanı değil. Bunun telafisi çok zor sonuçları doğurabilir. İstikrar devam etmeli. 20 senede Türkiye'de neler yapıldı? Bu bozulmasın, bu istikamette ilerleyelim" diye konuştu.

Terörle mücadelenin önemine vurgu yapan Akar, Mehmetçik'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün inlerini, mağara ve sığınaklarını bulup, teröristlerin başına yıkmaya devam ettiğini ifade etti. Bu mücadelenin kararlılıkla devam etmesinin gerektiğini belirten Akar, aksi halde terörle mücadelede elde edilen kazanımların kaybedileceğini, bunun da tekrar annelerin gözyaşlarının akması, şehit cenazelerinin gelmesi anlamına geldiğini söyledi.



Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu
Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aldığı ağır yenilgi sonrası Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere yöneldi. CHP lideri, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek 7 maddelik anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Terör tutuklularına 'özgürlük' ve 'kayyumlara son verme' vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu ile iş birliği yapan Özdağ, yeni ittifak ortağı HDP'lilere, "Binlerce asker, polis şehit edildi ve bunlara terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz." diyerek yüklendi. İçişleri Bakanlığı karşılığında ittifaka ortak olduğu söylenen Özdağ, HDP için "Terörü terör olarak kabul etmiyorlar" dedi.

Özdağ Kayyum resti ile HDP'nin oyunu alan Kılıçdaroğlu çıkmaza sürükleniyor
Özdağ Kayyum resti ile HDP'nin oyunu alan Kılıçdaroğlu çıkmaza sürükleniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özellikle de, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolde, kayyum uygulamaların devam edeceğinin belirtilmesi Yedili Masa'nın ortağı HDP'yi rahatsız etti. HDP, bir toplantı yapacaklarını ve durumla ilgili tavırlarını duyuracaklarını paylaştı. Bu sırada Sözcü TV yayınına katılan Ümit Özdağ'a HDP kanadından gelen bu tepkiler soruldu. Özdağ kendisine yöneltilen "Protokoldeki bu madde ne işe yarayacak?" sorusuna verdiği "Ağır terör süreçleri yaşadık. Türkiye'de yasalar uygulanmalı" cevabı, HDP'nin oyunu toplayan Kılıçdaroğlu'nu zora soktu.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Hulusi Akar
#seçim
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