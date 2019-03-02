Bakan Akar: Operasyon hazırlığı tamam, talimat bekliyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yönelik operasyon için sınır hattında 80 binden fazla komando sevk etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yönelik operasyon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Akar, "Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Sınırda 80 bin asker hazır

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik dev harekât için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 80 bin asker emir bekliyor. Bu sayı 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 40 bin askerin iki katı anlamına geliyor. Operasyon Şanlıurfa ve Kilis- Elbeyli’de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. 500 km’lik hatta intikal 10’dan fazla noktada başlayacak. Hedef 30 bin kilometrekarelik alandaki terör örgütlerini tamamıyla imha edip tehdit koridorunu sona erdirmek.

Operasyonun yönetileceği karargahlar belli oldu

Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik dev harekât için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 80 bin asker emir bekliyor. Bu sayı 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan 40 bin askerin iki katı anlamına geliyor. Operasyon Şanlıurfa ve Kilis- Elbeyli’de kurulan ana karargâhlardan yönetilecek. 500 km’lik hatta intikal 10’dan fazla noktada başlayacak. Hedef 30 bin kilometrekarelik alandaki terör örgütlerini tamamıyla imha edip tehdit koridorunu sona erdirmek.