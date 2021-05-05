Bakan Akar: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Akar, "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi" şeklinde konuştu.

Akar, "Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:28 Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Yıldırım operasyonuna ait yeni görüntülerle operasyonda şehit düşen P.Uzm.Çvş. Ahmet Asan'ın intikamının alındığını açıkladı. MSB yaptığı paylaşımda 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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