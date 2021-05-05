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Gündem Bakan Akar Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68e yükseldi
ANKARA

Bakan Akar: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar: Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68e yükseldi
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Akar, "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi" şeklinde konuştu.

Akar, "Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
OYNAT 00:28
Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Yıldırım operasyonuna ait yeni görüntülerle operasyonda şehit düşen P.Uzm.Çvş. Ahmet Asan'ın intikamının alındığını açıkladı. MSB yaptığı paylaşımda 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaraların imha edildiğini bildirdi
OYNAT 01:58
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaraların imha edildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaraların imha edildiğini bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan 2021'de başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör hedeflerini tek tek etkisiz hale getirmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Gece-gündüz demeden kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristlere ait mayın ve EYP tuzaklarını tek tek imha ederken bir yandan da her bir sığınak, barınak ve mağaraya girerek teröristlerin izini sürüyor. Tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.'
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