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POLİTİKA

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Libya çıkarması

Sabah saatlerinde Libya'ya hareket eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Libya’ya ulaştı. Akar ve komutanları, Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri karşıladı. Resmi törenin ardından Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüşme gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar, Libya'da.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Bakan Akar, Libya'da.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus’a geldi. Akar ve TSK komuta kademesini Mitiga Havalimanı’nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile Libya Görev Grup Komutanlığı yetkilileri karşıladı.

Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Savunma Bakanlığına geçti. Burada Akar ve TSK komuta kademesi için askeri tören düzenlendi. Tören, bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Daha sonra Bakan Akar, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Bakan Akar ve Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

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Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin selamını getirdiklerini ifade eden Akar, Libya'nın güven ve huzur içinde nice Bağımsızlık Günleri kutlaması temennisinde bulunarak, "Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz" diye konuştu.

  • Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile iki ülke silahlı kuvvetlerinin kuvvet komutanları da katıldı.

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter, "Türkiye'ye karşı harekete geçmeye hazır olun" demişti.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'ya gitti
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