Bakan Akar'dan Libya mesajı: Dünya bunu unutmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Libya'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Darbeci Hafter’in toplu mezarlarının, patlayıcılarla hayatlarını, uzuvlarını kaybetmesine neden olduğu yüzlerce insanın unutulmaması gerektiğini belirtti.

"Burada bulunma sebebimiz iyi anlaşılmalı"

Türkiye’nin Libya’nın birliği, bütünlüğü ve güvenliği için yapılması gerekenleri bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, "Bu acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşıyor ve bunu dindirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada bulunma sebebimizin çok iyi anlaşılması lazım" ifadelerini kullandı.

Dünya Hafter'in katliamlarını unutmamalı

Darbeci Hafter’in Libya’daki masum insanlara yönelik saldırılarını hatırlatan Akar, şunları söyledi: Harp Okulu öğrencilerini katlettiler, yüzlerce insanı toplu mezarlara gömdüler. Bunu dünyanın unutmaması lazım. Toplu mezarlardan çıkan cenazelerin sahibi aileler büyük üzüntü, ıstırap içinde. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince onlarla görüşerek acılarını biraz da olsa dindirmeye çalışıyoruz.

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