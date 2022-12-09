Gündem Bakan Akardan mühimmata cemaate selam yazıldığı iddiasına yalanlama
ANKARA

Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada yer alan ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın gündeme getirdiği mühimmata "cemaate selam" yazıldığı iddiasını yalanladı. Bakan Akar, "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akardan mühimmata cemaate selam yazıldığı iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı öne sürülen mühimmata ilişkin iddiayı dile getirdi.

"Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" ifadesini kullanan Bayraktutan'a Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.

Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor. Çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok" diye konuştu.

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