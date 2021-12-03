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ANKARA

Bakan Akar'dan sınır hattında Suriye'ye 'Hatay' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada Esad rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bildirisine tepki göstererek, "Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akardan sınır hattında Suriyeye Hatay tepkisi
Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Ardından Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar, faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının şu anda da devam ettiği öğrenildi.

Bu arada ziyaretin Suriye'de Beşar Esad rejiminin sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Suriye'ye 'Hatay' tepkisi

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada Esad rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bildirisine tepki göstererek, "Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

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