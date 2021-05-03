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Gündem Bakan Akarın ziyareti Irakı rahatsız etti Bağdat Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
ANKARA

Bakan Akar'ın ziyareti Irak'ı rahatsız etti: Bağdat Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üssü ziyaret etmesi, Irak'ı rahatsız etti. Söz konusu ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Merkezi AA
Bakan Akarın ziyareti Irakı rahatsız etti: Bağdat Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
Bakan Akar ve komutanlar, Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar’ın Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi.

"Egemenlik ihlalini kabul edemeyiz"

Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" ifadesine yer verildi.

Bakan Akar'ın üs ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, terör örgütü PKK’ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.

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Bakan Akar'dan Pençe operasyonlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ziyaret
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Kuzey Irak’taki terörist mevzilerinin imha edildiği anlar
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Kuzey Irak’taki terörist mevzilerinin imha edildiği anlar
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor' denildi.

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