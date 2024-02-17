Bakan Bayraktar: Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

#CANLI Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelana ilişkin açıklamalarda bulunuyor.https://t.co/dRUX0oOgcI — Yeni Şafak (@yenisafak) February 17, 2024

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor.

Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor.

Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması bizim için öncelik. Bu toprağı saha içinde en emniyetli olarak manganez ocağının oraya aktarmayı planlıyoruz. Bu mermer ocağını hazırlıyoruz. İnşallah buna hızlı bir şekilde başlayıp toprağı buraya aktarmış olacağız.

Burada Sabırlı Deresi'nin yatağını görüyorsunuz. Her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alıyoruz.

"9 ayrı noktada ölçüm alıyoruz"

Dokuz lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu.