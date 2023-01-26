Bakan Bilgin: EYT'de ilk maaş mart ayında

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirten Bilgin, "Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere düştüğü bir ortam var." ifadelerini kullandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu hakkında açıklamalar yapan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu. Sürecin Meclis iradesinde olduğunu belirten Bilgin sarkma olmayacağını hatta daha erken olabileceğini açıkladı. Ayrıca, kamudaki EYT'lilerin emekli olmayacağını duyuran Bilgin EYT'li maaşının zam oranlarını hakkında açıklama yaptı. Bilgin, "EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir" dedi.