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Bakan Bilgin: EYT'de ilk maaş mart ayında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamudaki EYT'lilerin emekli olmayacağını açıklayan Bilgin, "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:36 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirten Bilgin, "Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere düştüğü bir ortam var." ifadelerini kullandı.

EYT'Lİ MAAŞI MART AYINDA

Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu hakkında açıklamalar yapan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu. Sürecin Meclis iradesinde olduğunu belirten Bilgin sarkma olmayacağını hatta daha erken olabileceğini açıkladı. Ayrıca, kamudaki EYT'lilerin emekli olmayacağını duyuran Bilgin EYT'li maaşının zam oranlarını hakkında açıklama yaptı. Bilgin, "EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir" dedi.


#Vedat Bilgin
#EYT
#Asgari Ücret
2 saat önce
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Bakan Bilgin: EYT'de ilk maaş mart ayında
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