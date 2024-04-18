Bakan Bolat fahiş fiyatlara ilgili alınan kararı duyurdu: Rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız

"Stokçuluk noktasında da kanunda alt sınır 100 bin liraydı, şu andaki uygulamamız 353 bin lira firma başına, bunu da 800 bin liraya yükselteceğiz. Üst sınır ise 2020'deki kanunda 2 milyon liraydı, şu an 7 milyon 65 bin lira olarak uygulanıyor, teklifimiz 11 milyon liraya çıkarmak. Amansız bir mücadele yapacağız. Geçici kapatma uygulaması da gelecek. 15 güne yakın geçici kapatma uygulaması da teklif arasında. Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir. Hem bize şikayet edebilir hem de alışveriş yapmayarak o işletmeyi cezalandırmak mümkün."