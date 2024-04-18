Bakan Bolat fahiş fiyatlara ilgili alınan kararı duyurdu: Rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomik durumu ve alınan önlemlere değindi.
Türkiye'nin, 1973 ile 2003 yılları arasında 2 ve 3 haneli enflasyon değerleri gördüğünü anımsatan Bakan Bolat, AK Parti iktidara geldikten sonra 2004 yılında enflasyonun tek haneye düştüğünü hatırlattı.
Bolat, 2020 yılında ortaya çıkan pandemiyle stokçuluk ve karaborsacılık faaliyetlerinin hortladığını söyledi. Arz talep dengesizlikleri döneminde, bütün dünya gibi Türkiye'nin de yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığına işaret eden Bolat, yüksek fiyat artışlarının 2021 ve 2022'de de devam ettiğini dile getirdi.
"Rekabet kanununda bu değişiklikleri yapacağız"
Stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğine dikkati çeken Bolat, yoğun denetimlerle, fahiş fiyat uygulayanlara karşı uygulamaların hızlıca devreye alındığını vurguladı.
Bu kapsamda cezaların artırılması için bir çalışma yaptıklarını ve Parlamentoya sunduklarını anlatan Bakan Bolat, şöyle dedi:
"Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir"
Bu çerçevede denetmenlerin sayısını artırdıklarının altını çizen Bakan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"2 milyar doları bir kalemde silmiş olduk"
Bolat, 7 Ekim'den itibaren İsrail'e ambargo kararı alan tek ülkenin Türkiye olduğunu, ihracatın kısmen engellendiğini bildirerek şu cümleleri kurdu: