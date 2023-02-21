Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Bozdağ Diyarbakır yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü. Bakan Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:16 . 21/02/2023 Salı
AA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda kalan depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda kalan depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek." dedi.

Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "
Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun
." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.


#Bekir Bozdağ
#Adalet Bakanı
#Depremzedeler
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Bozdağ Diyarbakır yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti
Terörden tutuklu Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Yürü Bay Kemal
Depremzede kadın yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
Avrupa'nın göbeğine 'savaş ateşi' düştü: 'Doğrudan hedef olacağız'
Kolonları 'yorgun' çıkan Balcalı Hastanesi tahliye ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik İpek'in doğum gününü kutladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.