Bakan Bozdağ Diyarbakır yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti

|
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda kalan depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.
Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek." dedi.
Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.