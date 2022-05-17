Gündem Bakan Bozdağ İsveç ve Finlandiya meselesinde Türkiye doğru bir tutum takındı
ANKARA

Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya meselesinde Türkiye doğru bir tutum takındı

Bakan Bozdağ, NATO’da İsveç ve Finlandiya vetosuna ilişkin, "Türkiye doğru bir tutum takınmıştır. Ukrayna NATO ülkesi değil her şeyi veriyorlar. Türkiye, NATO üyesi ama hiçbir şey vermiyorlar. Bize verilen sözlerin tutulması sözden daha kıymetlidir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya meselesinde Türkiye doğru bir tutum takındı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO’da İsveç ve Finlandiya vetosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin NATO üyeliğine müracaat eden İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin tutumu tartışılmaktadır, Türkiye'nin tutumunda bir sıkıntı yoktur. Türkiye doğru bir tutum takınmıştır. NATO ne Kıbrıs Harekatı'nda ne Suriye'deki olaylarda Türkiye'ye hiçbir şey vermedi. Şimdi Ukrayna'ya her şeyi veriyorlar, bize verilen sözlerin tutulması sözden daha kıymetlidir. 1960'lardan beri Avrupa Birliği'nin kapısında olan Türkiye'yi alacağız dedikleri halde her defasında oyun içerisinde kural değiştirdiler.

Her defasında Türkiye'ye karşı verilen sözü tutmayanlar Türkiye bütün hükümleri yerine getirildiği halde acil davranmayanlar ortada Türkiye'ye karşı ikiyüzlü siyaseti görüyoruz. Şu anda Avrupa'da birçok ülke, terör örgütlerine karşı aleni destek veriyor bunların başında da bir İsveç geliyor. Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristlerin daha bir tanesini bile iade etmedi. İşin ucunda Türkiye'ye herkes sözlerin en güzelini söylüyor, Türkiye'yi değerlendirenler artık Türkiye geldiği noktayı görerek değerlendirsinler. Terör örgütlerini tercih edenler, Türkiye'nin tercihlerini değil kendi tercihlerinin yanlışlığını görsün, görmezlerse zaman kaybetmiş olurlar."

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