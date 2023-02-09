Bakan Bozdağ konuşuyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bozdağ, "Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
16:16 . 9/02/2023 Perşembe
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Bakan Bozdağ
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatıldı, hukuk önünde hesap verecekler.
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