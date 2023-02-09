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Bakan Bozdağ konuşuyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bozdağ, "Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

16:16 . 9/02/2023 Perşembe
Diğer
Bakan Bozdağ

Bakan Bozdağ

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalarla ilgili adli tahkikat başlatıldı, hukuk önünde hesap verecekler.


#Diyarbakır
#deprem
#Bakan Bozdağ
15 dakika önce
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Bakan Bozdağ konuşuyor
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