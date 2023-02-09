Bakan Çavuşoğlu: 56 ülkeden ekipler sahada

Deprem bölgelerinden dün akşamdan sabaha yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi, kendi imkanları ile de gelenler var. Birçok işletmemiz otellerini açtı, açık olanlar kapasite ayırdı. 15 bin 729 kişi kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Sadece Antalya’da 80 bin kişiyi barındıracak kapasiteye ulaşmış durumdayız. Antalya’ya an itibari ile 10 bin depremzedemiz gelmiş durumda."