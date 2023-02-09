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Bakan Çavuşoğlu: 56 ülkeden ekipler sahada

Bakan Çavuşoğlu, "95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar" dedi.

15:02 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içinde ülkemizde olacaklar.

BÖLGEDEN 30 BİN TAHLİYE

Deprem bölgelerinden dün akşamdan sabaha yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi, kendi imkanları ile de gelenler var. Birçok işletmemiz otellerini açtı, açık olanlar kapasite ayırdı. 15 bin 729 kişi kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Sadece Antalya’da 80 bin kişiyi barındıracak kapasiteye ulaşmış durumdayız. Antalya’ya an itibari ile 10 bin depremzedemiz gelmiş durumda."

KKTC'Lİ KAFİLEDEN 3'ÜNE ULAŞILDI

Dışişleri Bakanlığı olarak daha önce Covid-19 döneminde bakanlığımızda kurduğumuz Koordinasyon ve Destek Merkezini hemen faal hale getirdik."

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, "Adıyaman’da spor kafilemiz kaldıkları otelin yıkıntısı altında mahsur kaldılar, onlara yetişebilme mücadelesi veriliyor. Şu ana kadar 3’üne ulaşıldı. O otelin çöküntüsünün altında 80 kişinin bulunduğu bilgisini verdi büyükelçimiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...



#deprem
#dışişleri bakanlığı
#mevlüt çavuşoğlu
#KKTC
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