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Bakan Çavuşoğlu ABD uçak gemisi iddialarına son noktayı koydu: İzin vermeyiz

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra ABD Savunma Bakanlığı USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye göndereceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin kara sularına kimin gelip gelmeyeceği yönündeki kararı biz veririz." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Amerika'dan da böyle bir talep gelmedi, böyle bir talep gelse de buna da gerek yok, izin de vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
01:17 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ABD'nin, arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderdiğini açıklamıştı. Sosyal medyadaki Amerikan savaş gemisinin Mersin’e geleceği iddialarına değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika'dan böyle bir talebin gelmediğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de savaş gemileri her zaman oluyor, geliyor, gidiyor. Uluslararası sularda kimin gemisinin olup olmayacağını biz karar vermeyiz ama Türkiye'nin kara sularına kimin gelip gelmeyeceği yönündeki kararı biz veririz." şeklinde konuştu.

"İzin vermeyiz"

İnsani amaçla gelen tekliflere hayır denmediğini belirten Çavuşoğlu, "Amerika'dan da böyle bir talep gelmedi, böyle bir talep gelse de buna da gerek yok, izin de vermeyiz. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Savaş gemisine ne ihtiyacımız var. Yunanistan dahil bazı ülkeler turizm için kullanılan cruise gemilerini bölgeye gönderebileceklerini ve özellikle evi yıkılan insanların da hazirana kadar burada kalabileceğini teklif ettiler. " ifadelerini kullandı.



#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#ABD
#Uçak Gemisi
#USS George HW Bush
#Deprem
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu ABD uçak gemisi iddialarına son noktayı koydu: İzin vermeyiz
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