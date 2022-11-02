Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü: Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tahıl sevkiyatı anlaşmasının eskiden olduğu gibi devam edeceğinin müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamaları dış basında büyük yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir de tarihi gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu. 'Erdoğan bir gol daha attı' ifadesini kullanan Özdemir, 'Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek' dedi.

