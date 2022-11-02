Gündem Bakan Çavuşoğlu ABDli mevkidaşıyla görüştü Türkiyeye tahıl koridoru teşekkürü
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü: Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Blinken'ın Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlu ABDli mevkidaşıyla görüştü: Türkiyeye tahıl koridoru teşekkürü
Mevlüt Çavuşoğlu - Anthony Blinken

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.

Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi.

BLINKEN'DAN TEŞEKKÜR

Blinken'ın Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 filosunun modernizasyonu konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, sıfır atık konusunda Türkiye'nin BM Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında Blinken’a bilgi verdi.

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
GÜNDEM
Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler

Bakan Kirişçi’den ’Tahıl koridoru’ açıklaması: Dünya bir kez daha derin nefes aldı
GÜNDEM
Bakan Kirişçi’den ’Tahıl koridoru’ açıklaması: Dünya bir kez daha derin nefes aldı

Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?
DÜNYA
Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putin'i tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?

Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin desteği sayesinde Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik
DÜNYA
Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin desteği sayesinde Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
OYNAT 00:53
Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tahıl sevkiyatı anlaşmasının eskiden olduğu gibi devam edeceğinin müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamaları dış basında büyük yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir de tarihi gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu. 'Erdoğan bir gol daha attı' ifadesini kullanan Özdemir, 'Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru sorusuna yanıt: Onu biraz bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım
OYNAT 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru sorusuna yanıt: Onu biraz bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere, 'onu biraz bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım.' diye konuştu.


ABDden Kuzey Kore iddiası

ABD'den Kuzey Kore iddiası

Rusya'ya 'önemli miktarda' topçu mermisi gönderdi.
Güçlü kalbin sırları

Güçlü kalbin sırları

​Uzmanlar açıkladı: Daha dinç bir bedene kavuşabilirsiniz.
Türkiyeye tahıl koridoru teşekkürü

​Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

Müjdeyi Bakan Kurum verdi: 81 ili kapsayacak.

Müjdeyi Erdoğan duyurdu: Kaldığı yerden devam edecek.

Asgari ücret ne olacak? Gözler yarınki açıklanacak rakamlarda.

​Aynes Gıda için TMSF'ye bugün ödemeyi yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.