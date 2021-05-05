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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Bosna'ya desteğimiz devam edecek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siyasi olarak 'mükemmel' olan ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi konuştuk. Özellikle belirtmek isterim ki Bosna Hersek'in Kovid'le mücadelesine desteğimiz devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Bosnaya desteğimiz devam edecek
Bakan Çavuşoğlu, Bosnalı mevkidaşı Bisera Turkovic ile basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Saraybosna'da ortak açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Siyasi olarak 'mükemmel' olan ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi konuştuk. Özellikle belirtmek isterim ki Bosna Hersek'in Kovid'le mücadelesine desteğimiz devam edecektir.

Bölgenin istikrarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Haziran'da Antalya'da zirve gerçekleştirilecek. Orada dostum Bisera'yı görmekten mutluluk duyacağım."

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