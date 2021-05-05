Bakan Çavuşoğlu: Bosna'ya desteğimiz devam edecek

Bosna Hersek'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Saraybosna'da ortak açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Siyasi olarak 'mükemmel' olan ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi konuştuk. Özellikle belirtmek isterim ki Bosna Hersek'in Kovid'le mücadelesine desteğimiz devam edecektir.

Bölgenin istikrarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Haziran'da Antalya'da zirve gerçekleştirilecek. Orada dostum Bisera'yı görmekten mutluluk duyacağım."