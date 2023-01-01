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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Brezilya’da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya’da resmi temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerde savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin ele alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Brezilya’da resmi temaslarda bulundu
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Brezilyalı, Guatemalalı ve Gabonlu mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Brezilya'daki ilk görüşmesini ülkenin yeniden Dışişleri Bakanı olarak atanan Vieira ile gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, ikinci görüşmesini Guatemalalı mevkidaşı Flores ile gerçekleştirdiğini aktararak "Ekonomi, savunma sanayii ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizi geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 2022'nin son ikili görüşmesini Gabonlu mevkidaşı Adamo ile gerçekleştirdiğini belirterek, "Savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerimiz ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini görüştük." ifadesine yer verdi.

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