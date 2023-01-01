Bakan Çavuşoğlu Brezilya’da resmi temaslarda bulundu

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Brezilyalı, Guatemalalı ve Gabonlu mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Brezilya'daki ilk görüşmesini ülkenin yeniden Dışişleri Bakanı olarak atanan Vieira ile gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, ikinci görüşmesini Guatemalalı mevkidaşı Flores ile gerçekleştirdiğini aktararak "Ekonomi, savunma sanayii ve kültürel alanlardaki ilişkilerimizi geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 2022'nin son ikili görüşmesini Gabonlu mevkidaşı Adamo ile gerçekleştirdiğini belirterek, "Savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerimiz ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini görüştük." ifadesine yer verdi.

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