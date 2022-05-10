Gündem Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısına katılacak
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle;
"Sayın Bakanımız 11 Mayıs'ta Marakeş’te, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacaktır. Söz konusu toplantıda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ ile mücadelede devam eden çabalar gözden geçirilecek, Afganistan ve Afrika’da son dönemde artan DEAŞ varlığına ilişkin mevcut durum ele alınacaktır. Sayın bakanımızın ayrıca toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ön görülmektedir."

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