Gündem Bakan Çavuşoğlu Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiçle görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiç’le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna’da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Jelko Komşiç ile görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiç’le görüştü
Bakan Çavuşoğlu Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiç’le görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiç’le görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili “Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komşiç ile ikili ilişkilerimizi, Bosna-Hersek'teki ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz
DÜNYA
Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

Bakan Çavuşoğlu Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü
İlk kez görücüye çıkacak

'İlk kez görücüye çıkacak'

Mevlana'nın kıyafetlerinden boyu ve kilosu tespit edildi.
Foçada orman yangını

Foça'da orman yangını

​Alevleri söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
İbrahim Kalından İsveç ve Finlandiyaya çağrı

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

​Avrupa'da alarm verildi: Türkiye'yi etkileyecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.