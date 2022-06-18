Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiç’le görüştü.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili “Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komşiç ile ikili ilişkilerimizi, Bosna-Hersek'teki ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldık” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Komşiç’le görüştü.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili “Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komşiç ile ikili ilişkilerimizi, Bosna-Hersek'teki ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldık” dedi.
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