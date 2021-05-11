Bakan Çavuşoğlu: Filistin'de yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Misafirperverlikleri için Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. İkili ilişkileri geliştirmek, bölgesel konularda da iş birliği için görüştük. Diyalogu devam ettirme kararı aldık.
İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gerekli adımları attık.
Görüşmeler İsral'in Filistin'e acımasızca saldırısına denk geldi.
"Ümmet adım atmamızı bekliyor"
BM Genel Kurulu'na acil oturum çağrısı yapıldı. Geçmişte üç kez bizim çağrımızla toplanmıştı.
Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu saldırıların durması lazım. İki devletli çözüm lazım.
Filistin'i korumamız lazım. Mazlumları korumak için çalışmalarımızı hızlandıracağız.
Uluslararası koruma gücü çabaları hızlanmalı.
OYNAT 03:59
Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki: Saldırılar kabul edilemez
Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail'in Doğu Küdüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları vahşice öldürmesine tepki gösterdi. Feldman, problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail devletini kuran Siyonizm hareketi olduğuna dikkati çekerek, 'Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı. Bu Siyonist hareket, kendilerinden önceki hiçbir şeyi tanımıyor. Bu yüzden tüm bunlar oluyor. İşte bu nedenle Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durum ortaya çıkıyor, insanları evlerinden atmak istiyorlar. Aynısı geçmişte Filistin halkının evlerini yıktıklarında da oldu. Bunu, her zaman tekrar tekrar görüyoruz. Filistin halkı (onlara göre) sanki resmen yokmuş gibi, asla var olmadı' ifadelerini kullandı.
OYNAT 03:27
Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi
İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tahliye kararı ardından başlayan protestolar İsrail'in saldırıları sonrası tüm dünya çapında yayıldı. Protestoların başladığı günden bu yana İsrail polisinin uyguladığı şiddet dolayısıyla 300'den fazla insan yaralandı onlarcası gözaltına alındı. İsrail'in hava saldırısı ardından da 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. Tartışmaların merkezinde olan Şeyh Cerrah'ın yaşadığı tarihsel serüveni sizler için derledik.