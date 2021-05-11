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Gündem Bakan Çavuşoğlu Filistinde yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: Filistin'de yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na acil oturum çağrısı yapıldığını ifade ederek, "Filistin'de yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Filistinde yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor
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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Misafirperverlikleri için Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum. İkili ilişkileri geliştirmek, bölgesel konularda da iş birliği için görüştük. Diyalogu devam ettirme kararı aldık.

İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gerekli adımları attık.

Görüşmeler İsral'in Filistin'e acımasızca saldırısına denk geldi.

"Ümmet adım atmamızı bekliyor"

BM Genel Kurulu'na acil oturum çağrısı yapıldı. Geçmişte üç kez bizim çağrımızla toplanmıştı.

Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu saldırıların durması lazım. İki devletli çözüm lazım.

Filistin'i korumamız lazım. Mazlumları korumak için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Uluslararası koruma gücü çabaları hızlanmalı.

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