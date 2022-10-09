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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Fransa’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu Fransa’da
Bakan Çavuşoğlu Fransa’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Fransa’ya geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız" ifadelerini kullandı.
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