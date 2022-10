Bakan Çavuşoğlu Fransa’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Fransa’ya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız" ifadelerini kullandı.

In Strasbourg to participate in the Meeting of the Presidents of the Parliamentary Assembly of @coe & meet our citizens living in the region.