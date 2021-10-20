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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-24 Ekim tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Güney Koreye gidiyor
Mevlüt Çavuşoğlu

Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Kore Cumhuriyeti'ne gideceği açıklanan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı.

İkili ilişkiler ele alınacak

Yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung'ın davetine icabetle, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanı'mızın ziyaret vesilesiyle ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Boo-kyum Kim tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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