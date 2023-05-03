Bakan Çavuşoğlu: Hava sahamızı Ermenistan uçaklarına kapattık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'ye, dış politika başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.
Suriye ile normalleşme süreci
Sudan'dan Türklerin Tahliyesi
Tahıl Sevkiyatı
AB ile ilişkiler: Vize serbestisi
AB sözünde durmadı. Yıllardır süren bir tıkanıklık var, fasıllar açılmadı.
Yurt dışı seçmenler sandık başında
Fransa'da PKK destekçileri provokasyon yaptı. Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili Fransa'yı uyardık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın heyecanı yurt içinden fazla.