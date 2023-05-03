Bakan Çavuşoğlu: Hava sahamızı Ermenistan uçaklarına kapattık

"Şu ana kadar 2 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Büyükelçiliğimizin olduğu bölgede çok ciddi bir çatışma var. Merkezi yönetim büyükelçiliğin taşınması konusunda tavsiye verdi. Ancak bölgede ateşkese uyulmuyor. Afrika Birliği ve Etiyopya ile birlikte Sudan'da kalıcı ateşkes için çalışmaları yürütüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak."