Bakan Çavuşoğlu Hintli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı
Subrahmanyam Jaishankar
ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiğimiz Yeni Delhi’deki ilk görüşmemizi Hintli mevkidaşımla yaptık. Dost operasyonu adıyla ülkemize verdikleri yardım ve destek için teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.
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