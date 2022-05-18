Gündem Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliği konusunda konuştu Türkiyenin güvenlik endişeleri giderilmeli
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda konuştu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliği konusunda konuştu: Türkiyenin güvenlik endişeleri giderilmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York’ta temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

“İkili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz ve güçlendireceğiz”

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, görüşmede fikir ayrılıklarını diplomasi ile çözmeye çaba göstereceklerini belirterek, “Odaklanmamız gereken bazı noktalar var. Bunlar çerçevesinde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz ve güçlendireceğiz” dedi.

ABD ve Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hedeflendiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “2021’de pandemiye rağmen gördüğümüz artış bizi hedefimize ulaşacağımız konusunda bizi daha da umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve ABD’nin daha güçlü bir işbirliğine sahip olması gerekiyor”

Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Çavuşoğlu, “Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı bize bir kez daha gösterdi ki müttefikler ve dostlar olarak Türkiye ve ABD’nin daha güçlü bir işbirliğine sahip olması gerekiyor. Bu sadece bizim değil aynı zamanda dostlarımızın ve müttefiklerimizin de beklentisi. Hem bölgemizde hem de küresel olarak beklenti bu yönde” diye konuştu.

“Önümüzde iki yeni sınama var, bunlar göç ve gıda güvenliği”

Dünyanın önünde iki sınama olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzde iki yeni sınama var, bunlar göç ve gıda güvenliği. Bu konuda New York’ta gıda güvenliği konusunda bir toplantı yapılması memnuniyet verici. Yarında sığınmacılar ile ilgili bir toplantımız olacak” açıklamasında bulundu.

“Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir”

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Bölgemizdeki tehditleri görüyoruz. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak istediğini biliyoruz. Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir. Ancak tabii ki bu iki ülkenin üyeliği konusunda meşru güvenlik endişelerimiz var. Bu ülkelerin terör örgütlerine vermiş oldukları destekler mevcut, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var. Bu konulardaki endişelerimizi ve çekincelerimizi kendilerine ilettik. Tabii ki onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak Türkiye’nin de güvenlik endişelerinin ve beklentilerinin de karşılanması gerekiyor. Bu konuda müzakerelere dostlar ve müttefikler olarak görüşmeye devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyiz. Bu konuda sonuç odaklı ve pozitif bir görüşme gerçekleştireceğimizden eminiz" dedi.

Biden'dan Finlandiya ve İsveç çıkışı: NATO'ya dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
DÜNYA
Biden'dan Finlandiya ve İsveç çıkışı: NATO'ya dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres ABD'de görüştü
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres ABD'de görüştü

İbrahim Kalın'dan NATO diplomasisi: Türkiye'nin beklentileri karşılanmazsa süreç ilerlemez
GÜNDEM
İbrahim Kalın'dan NATO diplomasisi: Türkiye'nin beklentileri karşılanmazsa süreç ilerlemez

Türkiye'ye NATO içinden ilk destek Hırvatistan'dan geldi: Bu Türk onurunun bir örneği
DÜNYA
Türkiye'ye NATO içinden ilk destek Hırvatistan'dan geldi: Bu Türk onurunun bir örneği
Üsküdarda şiddetli rüzgar

Üsküdar'da şiddetli rüzgar

Ağaç seyir halindeki araçların üzerine devrildi.
Final maçı başladı

Final maçı başladı

​İki ekipte de hedef kupayı müzesine götürmek.
ABDnin de PKKya desteğini kesmesi lazım

​Bakan Çavuşoğlu, New York'ta açıklamalarda bulunuyor.

İki kadın canlı bomba yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.