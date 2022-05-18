Biden'dan Finlandiya ve İsveç çıkışı: NATO'ya dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

"NATO'NUN 5. MADDESİNE BAĞLILIĞIMIZ SARSILMAZ"

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

"ABD İKİ ÜLKEYLE SALDIRILARIN PÜSKÜRTÜLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir" mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ İKNA EDEBİLİR MİSİNİZ?"

Öte yandan iki ülkenin NATO'ya katılması hususunda Türkiye'yi ikna edip edemeyeceği sorusunu cevaplayan Biden, "Türkiye’ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres ABD'de görüştü

GÜNDEM İbrahim Kalın'dan NATO diplomasisi: Türkiye'nin beklentileri karşılanmazsa süreç ilerlemez