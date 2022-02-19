Bakan Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Hastalığı hafif geçirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, çalışmalarına evinde devam edeceğini söylemişti.
Bugün yeni bir açıklamada daha bulunan Bakan Çavuşoğlu, testinin negatife döndüğünü duyurdu.
"TESTLERİM HAMDOLSUN NEGATİFE DÖNDÜ"
Bakan Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. " dedi.