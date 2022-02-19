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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 testinin negatife döndüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Hastalığı hafif geçirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, çalışmalarına evinde devam edeceğini söylemişti.

Bugün yeni bir açıklamada daha bulunan Bakan Çavuşoğlu, testinin negatife döndüğünü duyurdu.

"TESTLERİM HAMDOLSUN NEGATİFE DÖNDÜ"

Bakan Çavuşoğlu, "Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. " dedi.

Bakan Çavuşoğlu son durumunu paylaştı: Koronavirüs testim negatife döndü
OYNAT 00:16
Bakan Çavuşoğlu son durumunu paylaştı: Koronavirüs testim negatife döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, 'Kovid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin.' ifadelerini kullandı.

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