Bakan Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü çalışanlarına sürpriz telefon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son çalışmaları yerinde incelemek için Çanakkale'ye geldi. Yaya olarak Asya'dan Avrupa'ya yürüyen Bakan Karaismailoğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak, çalışanlara teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, 'Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa, inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.



