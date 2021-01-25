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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar henüz temas kurmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler hakkında açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar korsanlardan bir haber olmadığı belirten Çavuşoğlu, "Gemide yaralanan vatandaşımıza tıbbi müdahale yapıldı, şu an durumu iyi. İlgili tüm ülkelerle temasa geçtik. Çalışmalarımız sürüyor. Azerbaycanlı denizcinin naaşı yarın Türkiye üzerinden ülkesine ulaştırılacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşolu
Mevlüt Çavuşolu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci titizlikle takip ettiğini ve ilgili tüm ülkelerle temasa geçildiğini belirtti.

Naaş yarın Azerbaycan'a ulaştırılacak

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Azerbaycanlı denizcinin naaşının yarın Türkiye üzerinden ülkesine ulaştırılacağını söyledi.

"Korsanlar şirket ve ailelerle temasa geçmedi"

Yaralanan vatandaşımıza tıbbi müdahale yapıldığını ve su an durumunun iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok. Şirket ya da ailelerle temasa geçmediler" dedi.

Detaylar gelecek...

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