Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar henüz temas kurmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci titizlikle takip ettiğini ve ilgili tüm ülkelerle temasa geçildiğini belirtti.

Naaş yarın Azerbaycan'a ulaştırılacak

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Azerbaycanlı denizcinin naaşının yarın Türkiye üzerinden ülkesine ulaştırılacağını söyledi.

"Korsanlar şirket ve ailelerle temasa geçmedi"

Yaralanan vatandaşımıza tıbbi müdahale yapıldığını ve su an durumunun iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok. Şirket ya da ailelerle temasa geçmediler" dedi.

Detaylar gelecek...