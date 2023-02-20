Bakan Çavuşoğlu Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi

Osmani, Türkiye'ye ziyaretinin çok acı bir döneme denk geldiğini belirterek "Bu felaket hiçbir şekilde ifade edemeyeceğimiz bir acı yarattı. Yüz binlerce kişiye, aileye ve ülkenin her yanında. AGİT adına başsağlığı dileklerimi size iletmek istiyorum. Kurbanlara başsağlığı dileği ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasındaki bağların kriz dönemlerinde en güçlü seviyeye geldiğini söyleyen Osmani, "Bunlar insanlığın test edildiği dönemler. Bu trajedi bize birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Birlikteliğin, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Osmani, depremden etkilenen kişilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, tüm AGİT üye devletlerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

"Bu gerçekten son derece yoğun bir biçimde etkilenen bir alan ve bu destek çalışmaları devam etmeli. Önümüzdeki yıllarda toplu olarak bu çalışmaları sürdürmeliyiz." ifadelerini kullanan Osmani, bütün AGİT üyesi devletlerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

AGİT'in doğal afetlerle ilgili çalışmalarındaki misyonunun dar olduğunu, bunu değerlendirdiklerini kaydeden Osmani, ülkesinin dönem başkanlığında AGİT'in bu anlamda oluşturabileceği ilave mekanizmalara odaklanacağını ve gelecekte buna benzer trajedilerde neler yapılabileceğini değerlendireceğini söyledi.Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü bir temelde güven ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu aktaran Osmani, bu desteğin devam edeceğini ifade etmek için burada olduğunu ve Türk halkı tamamıyla bu trajediyi atlatana kadar bu desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

AGİT Genel Sekreteri Schmid de sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ileterek Türkiye ve Suriye'nin çok korkunç bir deprem felaketi yaşadığını söyledi.

Schmid, AGİT Dönem Başkanı Osmani ile Türkiye'ye ziyarette bulunarak dayanışma gösterdiklerini ve AGİT çalışanları adına da Türkiye'de bulunduklarını ifade etti.

Depremin ardından Viyana'daki AGİT merkezinin Türk muhataplarıyla hemen temasa geçtiklerini ve katkı sağlamaya başladığını kaydeden Schmid, çok içten bir biçimde destek vermek ve yardımda bulunmak için çabalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Schmid, bu felaketin ortaya çıkardığı tablonun "insanın kanını dondurduğunu" ve verilebilecekleri her türlü desteğin sağlanmasının gerektiğini, bu anlamda AGİT adına da katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Ulusal ve uluslararası yardımların boyutunun etkileyici olduğunu vurgulayan Schmid, kadınların da bu anlamda acil ihtiyaçları olduğunu belirttiklerine değindi. Schmid, kadınlarla ilgili AGİT'in de deneyimi olduğunu ve gerektiğinde kadın örgütleriyle de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Osmani'nin daha uzun vadede bazı destekler verilebileceğinden bahsettiğine değinen Schmid, şöyle konuştu:

"Buraya Münih Güvenlik Konferansı'ndan geliyorum. Orada da son derece önemli destek mesajları verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir aradaydım. Hepimiz bu trajedi karşısında bir arada olmanın ve desteğin öneminin altını çizdik. Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz."



