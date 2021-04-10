Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yle görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamının Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacı olduğu bildirildi.

Haber Merkezi 10 Nisan 2021, 12:40 Son Güncelleme: 10 Nisan 2021, 13:07 AA