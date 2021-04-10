Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yle görüştü

Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yetki alanını gözettiği algısına yol açan adımıyla birlikte iki ülke arasındaki görüşmelere yenisi eklendi.
Ramazan ayı tebrikleşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ramazan ayını tebrik amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.