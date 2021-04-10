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Gündem Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukriyle görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamının Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacı olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şukriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yetki alanını gözettiği algısına yol açan adımıyla birlikte iki ülke arasındaki görüşmelere yenisi eklendi.

Ramazan ayı tebrikleşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ramazan ayını tebrik amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Samih Şukri
Samih Şukri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

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