Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bazı bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bazı bölgesel konular ele alındı.
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