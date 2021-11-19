Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

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Ordu’yu çöpten kurtardı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yenilenebilir enerji yasasını çıkaran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi güler, Ordu’da önce vahşi çöp alanlarını kapattı. Ardından enerji üretim tesisi kuran Başkan Güler, iki yılda Ordu’yu katı atık sorunundan kurtarırken bir yandan da çöpten üretilen elektriği yerli piyasaya satarak belediyeye gelir kapısı oluşturdu.