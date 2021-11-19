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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrovla görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, bazı bölgesel konular ele alındı.

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