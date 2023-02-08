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Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye yardımların ulaşması için iki kapının daha açılması konusunda çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye’deki yollarda da hasar olduğunu ancak bu ülkedeki depremzedelere başka ülkelerden gönderilen yardımların ulaştırılması için gerekli desteği verdiklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "İki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu, insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil." ifadelerini kullandı.

22:17 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın AFAD Başkanlığındaki Koordinasyon Merkezinde, deprem bölgelerindeki son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında, Suriye'ye insani yardım hakkındaki soruyu yanıtladı.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde bir kapının açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye tarafında da bazı yollarda tahribat olduğunu söyledi.


  • Çavuşoğlu, tahribat nedeniyle Türkiye'nin ve uluslararası toplumun yardımları konusunda bazı zorluklar çekildiğini vurgulayarak,
    "Bu nedenle iki tane daha kapının açılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu, insani bir durum olduğu için siyasi bir durum değil. Dolayısıyla Suriye rejiminin de kontrol ettiği noktalardan bu kapıların açılması için çalışıyoruz."
    ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan ve Türkiye'den Suriye'ye ulaştırılan yardım ve gönderilen ekiplere ek olarak yardım talebi geldiğinde kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini aktaran Çavuşoğlu, gelen yardımların ulaşması konusunda ya da Halep gibi havaalanına uçuş talebi olduğu zaman Türkiye'nin hava sahasını açtığını dile getirdi.


Çavuşoğlu, bazı uçaklarla yardımların bir kısmının Türkiye bir kısmının da Suriye için geldiğine işaret ederek
, "O gelen yardımların da Suriye'ye ulaşması konusunda gerekli desteği veriyoruz. İhmal etmiyoruz. Sahada, nasıl ilk başta Türkiye'de yollar tahrip olup yıkıldıysa, Suriye tarafında da maalesef teknik sorunlar oldu. Onları aşmak için de çaba sarf ediyoruz. Orada da kurumlarımız aynı şekilde devrede."
diye konuştu.


#Dışişleri Bakanı
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Suriye
#Deprem
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye yardımların ulaşması için iki kapının daha açılması konusunda çalışıyoruz
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