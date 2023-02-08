Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye yardımların ulaşması için iki kapının daha açılması konusunda çalışıyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın AFAD Başkanlığındaki Koordinasyon Merkezinde, deprem bölgelerindeki son gelişmelere ilişkin basın açıklamasında, Suriye'ye insani yardım hakkındaki soruyu yanıtladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde bir kapının açık olduğunu belirten Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye tarafında da bazı yollarda tahribat olduğunu söyledi.
Uluslararası toplumdan ve Türkiye'den Suriye'ye ulaştırılan yardım ve gönderilen ekiplere ek olarak yardım talebi geldiğinde kolaylaştırıcı rol üstlendiklerini aktaran Çavuşoğlu, gelen yardımların ulaşması konusunda ya da Halep gibi havaalanına uçuş talebi olduğu zaman Türkiye'nin hava sahasını açtığını dile getirdi.