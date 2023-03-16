Bakan Çavuşoğlu: TANAP'ın doğalgazı uluslararası piyasaya taşıması için iş birliğini artırmalıyız

Konuk bakanlara geldikleri için teşekkür eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümünde, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi vesilesiyle Ankara’ya hoş geldiniz. Ata yurdumuzdan, ortak evimiz Türkiye’ye sefalar getirdiniz. Dışişleri Bakanları olarak, öğleden sonra liderlerimizin bir araya geleceği zirvenin hazırlığını yapacağız. Biliyorsunuz, en son Semerkant zirvemizde bir araya geldik. Tarih hızlı akıyor. İstişarelerimizi sıklaştırmamız gerekiyor. Can Azerbaycan, bu düşünceyle, teşkilatımızın bir olağanüstü zirve tertiplemesini önerdi. Dönem Başkanı Özbekistan da ev sahipliği şerefini bize teklif etti. Zirvemizi başka bir gündemle toplayalım isterdik. Ancak, yüzyılın felaketi nedeniyle ‘Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım’ temasını seçtik. Çok derin bir keder içindeyiz. Biliyoruz ki bu keder sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Atamız Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin’i kaybettiğinde, hislerini Orhun Anıtlarına şu sözlerle kazımış: ‘Görür gözüm, görmez oldu. Bilir aklım, bilmez oldu. Gözden yaş gelse de önleyerek, gönülden feryat gelse de bastırarak, düşüncelere daldım.’ Büyük Türk dünyası, depremde kaybettiği kardeşleri için, işte böyle derin bir yasa boğuldu. Lakin, sadece kederimizi paylaşmakla kalmadınız. Dayanışma diplomasisinin en güzel örneğini sergilediniz. Mevkidaşlarım olarak, desteğinizi bizzat gösterdiniz. Arama kurtarma ekipleri, sahra hastaneleri gönderdiniz. Biz Türkler gökkubeyi, yeryüzünün üstüne gerilmiş büyük bir çadır gibi görürüz. Kubbe şeklindeki ‘kiyiz üyleriniz’, ‘boz üyleriniz’ insanlarımıza barınak oldu. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde Kırgız kardeşlerimiz tarafından kurulan son çadıra son düğümü ben attım. Büyük bir insani muhabbet de gördük. Azerbaycan’dan, emekli maaşını gönderen amcamızı; Özbekistan’dan, ömürlük tasarrufunu hiç düşünmeden bağışlayan teyzemizi; Kazakistan’dan, kumbarasını Büyükelçiliğimize getiren Körkem kardeşimizi, Kırgızistan’dan, köylerinin ihtiyaçları için topladıkları parayı gönderen Calpak-Taş köyündeki kardeşlerimizi; Türkmenistan’dan, tek varlığı büyükbaş hayvanını bağışlamak isteyen Oğulnabat teyzemizi; ve Macaristan’dan, resim çizip, bağış toplayan öğrenci kardeşlerimizi anmak isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, gönüllü olarak çalışmalara katılmak için adeta yarışan kardeşlerimizi; Bu güçlü desteğiniz şunu bir kez daha ispat etti: ‘Birliğimiz Gücümüzdür’ dersek, her felaketin üstesinden evelallah geliriz. Var olun” diye konuştu.