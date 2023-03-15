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Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan İslamofobi mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her türlü nefret suçuyla kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

11:32 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından,
İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü
dolayısıyla fotoğraflı mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da terör saldırısının hedefi olan Nur Camisi'nin fotoğrafının yer aldığı mesajında Çavuşoğlu,
"Bugün 'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'. Barış dini İslam’a yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, her türlü nefret suçuyla kararlı mücadelemiz sürecek."
ifadelerini kullandı.
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü
#Nur Camisi
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İslamofobi mesajı
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