Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından,
İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü
dolayısıyla fotoğraflı mesaj yayımladı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da terör saldırısının hedefi olan Nur Camisi'nin fotoğrafının yer aldığı mesajında Çavuşoğlu,
"Bugün 'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'. Barış dini İslam’a yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, her türlü nefret suçuyla kararlı mücadelemiz sürecek."
ifadelerini kullandı.
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü
#Nur Camisi
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İslamofobi mesajı
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