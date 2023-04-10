|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Türkiye Rusya İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirvenin tarihini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin Mayıs ayının başında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacağını duyurdu.

17:22 . 10/04/2023 Pazartesi
Diğer
Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu a haber'e verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin tarihi açıkladı.


Bakan Çavuşoğlu,
“Önümüzdeki süreçte 4’lü düzeyde bir toplantı planlanıyor. Dışişleri bakanları düzeyinde. Mayıs ayı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova’da olacak, daha önceki toplantıda olduğu gibi."
ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması

Bakan Çavuşoğlu, Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada "
ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek."
ifadelerini kullandı.

ABD'den F-16 tedariği

Bakan Çavuşoğlu
, "ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz."
ifadelerini kullandı.

Mısır ile normalleşme süreci

Çavuşoğlu,
"Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. İsrail ile büyükelçileri tekrar atama konusunda karar aldıktan sonra isimleri belirledik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde. Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi."
ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa saldırıları

Bakan Çavuşoğlu,
"İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor. Namaza durmuş insanlara insanlık dışı şiddet uyguladıklarını gördük. Bu tür şeylerin herhangi bir gerekçesi olmayacağını söyledik. İsrail ile normalleşme süreci bizim Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetimizi değiştirmez."
açıklamalarında bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşı

Bakan Çavuşoğlu Putin Türkiye'ye gelecek mi sorularına cevap olarak,
"Ukrayna'da savaşın alevlenmesini istemeyiz. Her iki taraf da daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. Putin'in planlanmış bir Türkiye ziyareti yok, Cumhurbaşkanımızın planlanmış bir Moskova ziyareti yok ancak Cumhurbaşkanımız Zelenski ile de Putin ile de sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriliyor."

Ayrıntılar geliyor...


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Moskova
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.