Bakan Çavuşoğlu Türkiye Rusya İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirvenin tarihini açıkladı

, "ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz."