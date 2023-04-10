Bakan Çavuşoğlu Türkiye Rusya İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirvenin tarihini açıkladı

Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu a haber'e verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin tarihi açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu,
“Önümüzdeki süreçte 4’lü düzeyde bir toplantı planlanıyor. Dışişleri bakanları düzeyinde. Mayıs ayı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova’da olacak, daha önceki toplantıda olduğu gibi."
ifadelerini kullandı.
Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması
Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması
Bakan Çavuşoğlu, Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada "
ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek."
ifadelerini kullandı.
ABD'den F-16 tedariği
ABD'den F-16 tedariği
Bakan Çavuşoğlu
, "ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz."
ifadelerini kullandı.
Mısır ile normalleşme süreci
Mısır ile normalleşme süreci
Çavuşoğlu,
"Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. İsrail ile büyükelçileri tekrar atama konusunda karar aldıktan sonra isimleri belirledik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde. Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi."
ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa saldırıları
Mescid-i Aksa saldırıları
Bakan Çavuşoğlu,
"İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor. Namaza durmuş insanlara insanlık dışı şiddet uyguladıklarını gördük. Bu tür şeylerin herhangi bir gerekçesi olmayacağını söyledik. İsrail ile normalleşme süreci bizim Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetimizi değiştirmez."
açıklamalarında bulundu.
Rusya- Ukrayna savaşı
Rusya- Ukrayna savaşı
Bakan Çavuşoğlu Putin Türkiye'ye gelecek mi sorularına cevap olarak,
"Ukrayna'da savaşın alevlenmesini istemeyiz. Her iki taraf da daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. Putin'in planlanmış bir Türkiye ziyareti yok, Cumhurbaşkanımızın planlanmış bir Moskova ziyareti yok ancak Cumhurbaşkanımız Zelenski ile de Putin ile de sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriliyor."
Ayrıntılar geliyor...
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1 saat önce