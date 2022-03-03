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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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