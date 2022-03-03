Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü



Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu paylaşımında, "Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı eşiyle birlikte Bakanlığımızda ağırladık. Ukrayna’nın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz tam. Vatandaşlarımızın tahliye sürecindeki destekleri için Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.