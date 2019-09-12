Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den 'Doha' yalanlaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İbrahim Eren de, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.