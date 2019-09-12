Gündem Çavuşoğlu ve İbrahim Erenden Doha yalanlaması
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den 'Doha' yalanlaması

Çavuşoğlu ve İbrahim Eren'den 'Doha' yalanlaması

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İbrahim Eren tarafından yalanlandı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu - İbrahim Eren
Mevlüt Çavuşoğlu - İbrahim Eren

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İbrahim Eren de, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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