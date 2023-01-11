Gündem Bakan Çavuşoğlu Zimbabveli mevkidaşı Shava ile görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Zimbabveli mevkidaşı Shava ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika temasları kapsamında geldiği Zimbabve’de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Zimbabveli mevkidaşı Shava ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Zimbabve'li mevkidaşı Shava

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harare’de Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harare’de, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Shava ile ekonomi, yatırımlar, ticaret ve savunma sanayii konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ele aldık. Bölgesel konuları görüştük. Protokol İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık” dedi.

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