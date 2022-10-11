Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin desteğiyle Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Eğreti ata binen çabuk düşer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış Özel programında TVNET Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya’nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı" dedi.

#CANLI: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #NetBakış'ta gündemi değerlendiriyor@serhatibrahim @tvnet https://t.co/13lCIPWueh — Yeni Şafak (@yenisafak) October 11, 2022

MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE OLUR MU?

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu rolüne değinen Çavuşoğlu "Biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Rusya'nı da hoşuna gitmeyen kararlar aldık ama Avrupa adar değil. Batı'ya uysaydık tahıl anlaşmasını gerçekleştiremezdik. Rusya ile ilişkilerin kesilmesinin faturalarını görüyoruz. Herkesin etkilenmesi kaçınılmaz. Doğalgaz fiyatlarını görüyoruz. Ancak Türkiye doğalgaz sıkıntısı çekmiyor, diğer ülkelerde bu durum var.

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Tek taraflı yaptırımlara asla katılmıyoruz. Uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı Ukrayna için. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

OYNAT 02:44 Bakan Çavuşoğlu: Müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, 'Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya'nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı' dedi. BiP'te paylaş

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SURİYE İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Çavuşoğlu, 'Suriye ile görüşme olacak mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne uğraması bizim de aleyhimize. Şu anda böyle bir plan yok, ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir."

OYNAT 03:30 Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye ile görüşme olup olamayacağına ilişkin tartışmalara da değinen Çavuşoğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne uğraması bizim de aleyhimize. Şu anda böyle bir plan yok, ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir'' dedi. BiP'te paylaş

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ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONLARI

Ermenistan'ın provokasyonlarına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın bir barışa imza atması lazım. Ermenistan provokasyonlara son vermeli. İki ülke ile sürekli temaslardayız. Barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti, tek derdi işgal edilen toprakların geri alınmasıydı. Barış ve diyalog konusunda biz samimiyiz" dedi.

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DÜNYA Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB'yi rahatsız etti

LİBYA İLE HİDROKARBON ANLAŞMASI

Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinin Türk şirketleri tarafından petrol ve doğalgaz aranması için Türkiye'nin Libya merkezi hükümeti ile anlaşmaya varmasına karşı çıkan Yunanistan'a sert eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan zaten zavallı. Öyle bir acınacak duruma düştürler ki diğer ülkelere gidip ağlıyor, yalvarıyorlar. Biz araştırma, sondaj, ticaret yapabiliriz. Meşruiyet konusunda da ikiyüzlülüğünün örneğini verdi. Libya'da en önemli aktör Türkiye. Türkiye'nin tek bir gayesi var Libya'nın istikrarı" diye konuştu.

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YUNANİSTAN'IN ARTAN PROVOKASYONLARI

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren dışişleri bakanı, "Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Karşında güçlü bir Türkiye var. Nefret kin kusuyorsun. Tarihte Türk askeri sizi denize denize döktü, hazmedememişsin her yerde Türk düşmanlığı yapıyorsun" ifadelerini kullandı.