Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert mesaj: Hafter gitmeli

Libya'da Türkiye destekli Serrac hükümetinin darbeci Hafter'e karşı ilerleyişi devam ediyor. Trablus tamamen emniyete alındıktan ve Vatiyye Üssü kurtarıldıktan yeni hedef olarak Sirte belirlenmişti. Son dakikahaberlerine göre; Çatışmalar devam ederken Financial Times'a konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi tek bir şartla kabul edeceğini, onun da darbeci Halife Hafter'in Libya'nın ortasındaki ve batısındaki bölgelerden geri çekilmesi olduğunu söyledi.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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Olası operasyona destek sinyali

Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti içerisinde stratejik bir limana sahip olan Sirte ve ülkenin ortasındaki geniş hava üslerine sahip olan Cufra'dan çekilmeyen Hafter'e karşı saldırı için bir istek olduğunu söyledi. Financial Times, "Çavuşoğlu, böyle bir saldırıyı Ankara'nın destekleyebileceğinin sinyalini verirken, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin isteklerinin ve taleplerinin makul ve uygulanabilir olduğunu dile getirdi" yorumunu yaptı.

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Geçen hafta Türkiye'nin de kullandığı üsse yapılan saldırı ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sorumluları bulmak için soruşturma devam ediyor fakat bunu her kim yaptıysa ödeyecek. Üste Türk eğitmenler ve teknik ekip bulunuyordu, kimse yaralanmadı" dedi.

Çavuşoğlu, "Rusya geçen ay İstanbul'daki görüşmelerde çok kesin tarih ve zaman verdi. Fakat Ankara, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne danışınca, Libyalı yetkililer Sirte ve Cufra ile ilgili önkoşulu gündeme getirdiler ve 2015'teki sınırlara geri dönüşmesini istediler" ifadesini kullandı.

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"Bölgede savaşın çıkması için bulunmuyoruz"

Çavuşoğlu kendisine yöneltilen, "Türkiye'nin daha büyük bir çatışmaya çekilmesinden endişe etmiyor musunuz?" sorusuna ise, "Biz bir bölgede gerilimin artması veya savaşın çıkması için bulunmuyoruz fakat onların destekçileri bir darbeciyi destekliyor, o da Hafter. Şimdi her şey karşı tarafta, kalıcı bir ateşkes için önkoşulu kabul etmeliler" yanıtını verdi.

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