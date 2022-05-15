Gündem Bakan Çavuşoğlundan İsveç ve Finlandiya açıklaması Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararıyla ilgili gerekçelerimizi toplantıda dile getirdik. Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Çavuşoğlundan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız
Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.


Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararıyla ilgili gerekçelerimizi toplantıda dile getirdik. Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız.

Finlandiya ile İsveç’in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç’in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık.

NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne desteğini üye ülkelere anlattık. Özellikle İsveç'in yaptığı silah yardımı konusunu açık şekilde dile getirdik.
NATO müttefiki olacak ülkeler PKK/YPG terör örgütlerine destek vermemeli.

NATO'ya üye olacak ülkelerin (Türkiye'ye yönelik) ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları, kabul edilecek bir durum değil.

Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor.
İhracat izinleriyle ilgili yasakların kesinlikle kalkması lazım.

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