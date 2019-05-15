Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile yaşanan S-400 krizine değinen Bakan Çavuşoğlu, 'ortak kurul' oluşturulmasının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Çalışma grubu olacaksa önşartsız yürütmek isteriz. Buna uzmanlar karar versin.

Yapıcı bir teklifte bulunduk, ABD kendisine güveniyorsa kabul etmesi lazım. Ertelemeyi niye biz konuşalım?

Bu bitmiş bir anlaşmadır. Bunu konuşmanın zamanı da değil. Önerimiz iyi niyetli ve yapıcıdır.

Erdoğan ve Putin mutabık kaldı

Lavrov ile görüştüm, daha sonra Cumhurbaşkanımız Putin ile 2 gün önce telefonda görüştü. Ben de odadaydım.

İdlib konusunda çalışma gruplarımızın bir araya gelmesi konusunda iki lider mutabık kaldılar. Çabalarımızı yoğunlaştırdık. Saldırıların durması lazım. Büyük bir mesafe katetmişken rejimin saldırıları her şeyi berbat edebilir.

Saldırılar geliyor gelmiyor diye iddialar var, bunların da masaya konulması lazım.

Bizim tavrımız gayet net, saldırıların durması lazım. Rejimin garantörleri İran ve Rusya'dır. Endişelerimiz var elbet, bunların durması gerekiyor.

Kırgızistan'daki FETÖ olayı

Kırgızistan'da bir FETÖ üyesinin iftara davet edilmesinden sonra Büyükelçimizin verdiği çok normaldir, ben de olsam aynısını yapardım. Doğru tutumundan dolayı tebrik etmek istiyorum.

Doğu Akdeniz'de yaşananlar

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağız. Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halklarının haklarını garanti altına almadan tek taraflı sondaj çalışmaları yürütüyor. Akılcı yaklaşımlar yerine tek taraflı adım atarlarsa biz de gereğini yapacağız."

DÜNYA Rusya'dan S-400 açıklaması: Erteleme söz konusu değil