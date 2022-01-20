Gündem Bakan Çavuşoğlundan teröristlere ofis açma izni veren GKRKne sert tepki Bedelini ağır ödetiriz
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan teröristlere ofis açma izni veren GKRK'ne sert tepki: Bedelini ağır ödetiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin terör örgütü PYD'ye ofis açma izni vermesine sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan teröristlere ofis açma izni veren GKRKne sert tepki: Bedelini ağır ödetiriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Rumların boru hattına ABD vetosu hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rumlar bu projeye güvenerek paylaşıma yanaşmadı. En ekonomik güzergah Türkiye, iş birliğine hazırız" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik.

FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır.

Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz.

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