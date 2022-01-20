Bakan Çavuşoğlu'ndan teröristlere ofis açma izni veren GKRK'ne sert tepki: Bedelini ağır ödetiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Rumların boru hattına ABD vetosu hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Rumlar bu projeye güvenerek paylaşıma yanaşmadı. En ekonomik güzergah Türkiye, iş birliğine hazırız" dedi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakan Liimets ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/J3ZCVSUirZ — Yeni Şafak (@yenisafak) January 20, 2022

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Vekalet savaşlarında terör örgütlerini kullanıyorlar. Türkiye olarak terör konusunda en kötü ilişkilerde olduğumuz ülkelerle bile dayanışma içinde olduk, terörü desteklemedik.

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FETÖ'cüler de Yunanistan'ı transit değil, sığınmacı bir ülke olarak görüyorlar. Bunlara ev sahipliği yapmak ateş ile oynamaktır.

Şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Herhangi bir tehdit ve saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz.