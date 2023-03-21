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Bakan Dönmez: Depremzede vatandaşlarımıza doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL destek sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ''Depremde evi veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi. Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL destek sağlandı'' açıklamasında bulundu.

14:11 . 21/03/2023 Salı
IHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelerin elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı olmak üzere 4,08 milyar liralık faturanın silindiğini bildirdi.


Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindiğini duyurdu.



Bakan Dönmez, açıklamasına şöyle devam etti:


“Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar lira, doğalgazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar lira. Adıyaman, Hatay, Malatya ve K.Maraş’ın tamamıyla G.Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs’a kadar ertelendi.”


Bakan Dönmez, Haziran’dan itibaren tanzim edilecek faturaların faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölüneceğini belirterek, “Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” dedi.



#Fatih Dönmez
#Elektrik
#Doğalgaz
#Deprem
#Malatya
#Hatay
#Kahramanmaraş
38 dakika önce
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