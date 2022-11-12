Bakan Dönmez: Doğalgaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669’a yükselttik

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021tarihinde yaşanan sel felaketini yaşayan ilçeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide ilçelerine doğalgaz altyapısı yapılacağı sözünü vermişti. Çalışmaların tamamlanması ile 4 ilçeye doğalgaz ulaştırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın ile bağlandığı ilçelere doğalgaz veriliyor. Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmaların hızla tamamlandığını söyledi.

“Olayın yaşandığı ilk gün bölgeye intikal ettik ve bütün çalışmaları yerinde koordine ettik”

Selin ardından tüm kamu kuruluşlarının bölgedeki yaranın silinmesi için özveri ile çalıştığını ifade eden Dönmez, “Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ne yazık ki burada milletimizi derinden üzen bir olay yaşadık. Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. İlçelerimizin altyapıları önemli ölçüde hasar gördü. Olayın yaşandığı ilk gün bölgeye intikal ettik ve bütün çalışmaları yerinde koordine ettik. Bölgede faaliyet gösteren enerji dağıtım şirketlerimiz 651 personel, 281 araç, 5 mobil trafo, 196 jeneratör ve 6 dron ile hasar gören enerji altyapısına müdahale etmeye başladılar. Ayrıca TEDAŞ ve çevre illerden gelen dağıtım şirketlerinin destek ekipleriyle çok kısa bir sürede Kastamonu’ya yeniden enerji sağladık. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntemle, selden dolayı ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelerimize elektrik vermek için helikopterlerle mobil jeneratörler naklettik. Böylece hızlı bir şekilde sisteme entegre olan mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken, diğer yandan vatandaşlarımızın elektriksiz kalmalarının da önüne geçtik” dedi.

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“14 ay gibi kısa bir sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’yu doğal gazla buluşturuyoruz”

14 ayda 4 ilçenin doğalgaza kavuşturulduğunu ifade eden Dönmez, “Selden zarar gören ilçelerimizi ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Bozkurt’ta milletimize bir söz verdi. En kısa sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’ya doğal gaz arzı sağlanması için bizleri talimatlandırdı. Milletimize verdiğimiz sözü en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza ivedilikle başladık. 14 ay gibi kısa bir sürede Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’yu doğal gazla buluşturuyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki çalışmalarla yakından ilgilendi, alakadar oldu. Gelinen nokta hakkında bizlerden bilgi aldı. Sürecin bir an önce tamamlanması için gereken her şeyin ivedilikle yapılmasını talimatlandırdı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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“Adeta bir şantiyeye dönüşen ilçelerimizde selin verdiği hasarın izlerini siliyoruz”

4 ilçenin 85 milyon yatırımla doğalgaz ulaştırıldığını ifade eden Dönmez, “Selden hemen sonra adeta bir şantiyeye dönüşen ilçelerimizde selin verdiği hasarın izlerini siliyoruz. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörümüz ilçelerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Doğal gaz dağıtım şirketimiz bölgede yoğun bir faaliyet göstererek ilk etapta taşıma yöntemi ile hamd olsun gazı en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırdı. Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’ya doğal gazı Ekim ayı içerisinde getirdik. Toplam 85 milyon liralık yatırım yaptık. Henüz daha 1 ay olmasına rağmen 30 bin nüfuslu dört ilçemizde 3 bin 300 vatandaşımız abone kaydını yaptırdı. Kastamonu’nun 11 ilçesine daha doğal gaz arzı sağlayacağız. Toplam 1 milyar liralık yatırımla böylece yaklaşık 61 bin vatandaşımızı daha doğal gazın konforuyla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

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“Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669’a yükselttik”

“2018 yılından itibaren Türkiye’nin bütün şehir merkezlerindeki vatandaşlarımız doğal gaz konforundan istifade ediyor” ifadelerine yer veren Dönmez, “İl merkezlerinin ardından çalışmalarımızı ilçe ve beldelerimizde yoğunlaştırdık. Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669’a yükselttik. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizde de doğal gaz arzını yaygınlaştırarak; üreten Türkiye’nin enerjisini sağladık. 2002’de doğal gaz kullanan Organize Sanayi Bölgemiz yokken, bugün 183 OSB’miz üretimde doğal gazdan yararlanıyor. Sözlerime burada son verirken son bir hususu dile getirmek istiyorum. Bozkurt’a geldiğimizde milletimizin büyük bir teveccühüyle karşılaştık. Vatandaşlarımız, zat-ı alilerinize selamlarını ve hayır dualarını ilettiler. Bu vesileyle, Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu’ya doğal gaz arzı sağlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada büyük bir özveriyle gayret gösteren doğal gaz dağıtım şirketimizin ve BOTAŞ’ın yetkililerine, bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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