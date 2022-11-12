Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesine 20 yılda 90 milyar lira yatırım yapıp, iletim ve dağıtım şebeke uzunluğunu 190 bin kilometreye çıkararak bu seviyeye geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Bir başka ifadeyle dünyanın etrafında yaklaşık 5 tur atabilecek bir doğalgaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık." diye konuştu.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya gaz sahasında 10 kuyudan 9'unun sondajı tamamlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun 'Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.



Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajının bittiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık.' diye konuştu

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"11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ettik"

Erdoğan, sadece bu yıl doğalgaz iletim ve dağıtımı için toplam 17,5 milyar lira yatırımla 11 bin 750 kilometre yeni hat tesis ettiklerini belirterek bu gayretlerini doğal gaz konforunun vatandaşların tamamına ulaştırana kadar sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, doğal gazı bu kadar yaygınlaştırınca yerli kaynakları da devreye alma mecburiyeti ortaya çıktığını belirterek şöyle konuştu: "Uzunca bir süredir devam eden arayışlarımızın sonunda nihayet Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yaptık. Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından beşi yerine yerleştirildi. Halen 3 sondaj gemisi, 9 adet ana inşaat ve montaj gemisi iş yüküne göre sayıları 20'yle 30 arasında değişen destek gemisi sahada çalışıyor. Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisimizdeki çalışmalar yüzde 80 oranında, deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru serimi işi yüzde 97 oranında tamamlandı. Görüldüğü gibi deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya gaz sahamız keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır."

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Şehirleri doğalgaz ağlarıyla örerken Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımları da attıklarını vurgulayan Erdoğan, ülke olarak hali hazırda 7 uluslararası doğal gaz boru hattına, 2 kara, 2 deniz LNG tesisine ve 2 yeraltı doğal gaz depolama tesisine sahip olunduğunu kaydetti.

"Günlük doğalgaz giriş kapasitesi 360 milyon metreküpe ulaştı"

Erdoğan, günlük doğal gaz giriş kapasitesinin 360 milyon metreküpe ulaştığını belirterek şöyle devam etti: "Doğal gaz depolarımız sayesinde kış mevsiminde yaşanan ani talep artışlarını sistemi zorlamadan veya sisteme ek büyük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik. Saros'taki yeni yüzen LNG tesisimizin inşası devam ediyor. Silivri yeraltı doğal gaz depolama tesisimizi genişletiyoruz. Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Mevcut yatırımların haricinde yeni doğal gaz boru hatları ve LNG için de her türlü iş birliğine hazırız. Bu amaçla Orta Doğu'dan Orta Asya ve Akdeniz'e kadar geniş bir alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, birden fazla ürünün, birden fazla kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu gelişmiş bir doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz."

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'Faturayı vatandaşa yansıtmadan biz karşılıyoruz'

Doğal gazı çıkarmak ve bölgesel piyasasında etkin hale gelmek için çalışırken vatandaşları küresel dalgalanmalara karşı korumayı da ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu anlayışla son dönemde konutlarımızda kullanılan doğal gazın yüzde 75'ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine yüzde 50 sübvansiyon uyguluyoruz. Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğalgaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında biz karşılıyoruz." dedi.

Erdoğan, bu uygulamayla 2021 yılında vatandaşlara 80 milyar lira doğal gaz, 20 milyar lira da elektrik desteği olmak üzere toplamda 100 milyar liralık destek sağladıklarını kaydederek "Destek rakamı bu yıl geçen seneki tutarın iki katından daha fazla olacaktır. Görüldüğü gibi üretiminden, tüketimine ve piyasasına kadar her alanda Türkiye'yi doğal gazın merkez ülkesi haline getirmek için yoğun bir gayret içindeyiz." diye konuştu.