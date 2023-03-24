Bakan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar programına katıldı

Bakan Ersoy, "Bu sene gönlümüzün bir yarısı deprem bölgesinde, ben de ramazan ayının yarısını deprem bölgesinde geçirmek istiyorum bu sene. Yaşadığımız deprem, maalesef çok büyük acılara sebep oldu. Deprem olur olmaz devletimizin bütün kurumları hızla deprem bölgesine koştular. Ben de diğer bakan arkadaşlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyon göreviyle deprem bölgemize geçiş yaptım. Paylaşmak konusunda her zaman örnek olan milletimiz, çok güzel örneklerle dünyaya örnek olduk. İlk andan itibaren bütün vatandaşlarımız, hepiniz deprem bölgesine yardımlarını aktardı. Fırsatı olanlar gelebilenler deprem bölgesine geldiler. Hep birlikte el ele vererek bu yükü, kaldırmaya başladık. Bu zorlukları aşmak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün devlet kurumları da canla başla çalışıyorlar. Çok yakın zamanda kalıcı konutları da hak sahiplerine teslim ederek, bu büyük afeti geride bırakmayı başaracağız. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak, bu ramazanda 11 deprem bölgesinde ve 81 vilayetimizde iftarlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu ramazanda da 1 milyon vatandaşımıza dokunmuş olacağız" diye konuştu.