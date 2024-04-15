Bakan Fidan ABD'li müsteşar John Bass'ı kabul etti

Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ile Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz güvenliği konuları ele alındı.

PKK ve FETÖ ile mücadele

PKK ve FETÖ ile mücadele

Enerji konularını da görüşen Fidan ve Bass, ayrıca terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konusunu ele aldı.