Bakan Fidan ABD'li müsteşar John Bass'ı kabul etti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları görüşüldü.
Bölgesel konuları ele aldılar
Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ile Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz güvenliği konuları ele alındı.
PKK ve FETÖ ile mücadele
Enerji konularını da görüşen Fidan ve Bass, ayrıca terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konusunu ele aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'de temaslarda bulunacak.