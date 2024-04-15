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Bakan Fidan ABD'li müsteşar John Bass'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti. Görüşmede, bölgesel gelişmeler, Gazze ve Suriye'deki son durum ile Ukrayna-Rusya Savaşı ele alındı.

19:10 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:47 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
John Bass - Hakan Fidan
John Bass - Hakan Fidan

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları görüşüldü.

Bölgesel konuları ele aldılar

Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ile Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz güvenliği konuları ele alındı.

PKK ve FETÖ ile mücadele

Enerji konularını da görüşen Fidan ve Bass, ayrıca terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konusunu ele aldı.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'de temaslarda bulunacak.



#Hakan Fidan
#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
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